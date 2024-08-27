Cihangir ve Lefkoşa'da ani ölüm... Biri 47 diğeri 60 yaşındaydı...

26.08.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Cihangir’de sakin Vasfiye KEYA (K-43) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.
İkametgahında rahatsızlandı, hayatını kaybetti
27.08.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Eralp YENİCE (E-60) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.
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