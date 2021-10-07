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Cihangir ve Lefkoşa'da hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Cihangir ve Lefkoşa'da hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

1.         03.10.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Cihangir’de balık satışı yapan bir iş yerinde çalışan A.Y.(E-29)’nin iki müşterinin yapmış olduğu alışveriş sırasında balıkları tarttığı esnada, tartıya balıkların haricinde ağırlık koyup kiloyu fazla göstererek müşterilerden 70.80TL’yi hile ile almak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         10.06.2021-22.09.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren kripto para satışı yapan bir iş yerinde çalışan H.O.A.(E-19)’nın satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13.041 Amerikan Dolarını iş yeri muhasebesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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