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Cihatçı Jack: Annemi özledim

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2014 yılında IŞİD'e katılmak için İngiltere'den kaçıp Suriye'ye giden ve İslamı kabul eden Jack Letts, Britanya'ya geri dönmek istediğini ve annesini özlediğini söyledi.
Cihatçı Jack: Annemi özledim

Kendisine medya tarafında "Cihatçı Jack" lakabı takılan 23 yaşındaki Letts, son iki senedir tutulduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen hapishane kampında ITV'ye bir röportaj verdi.

Letts, verdiği röportajda radikal İslamcı IŞİD örgütünü kınadı ama aynı zamanda 2015'te yapılan Paris saldırılarını "zamanında doğru bulduğunu" belirtti. IŞİD'in 2015 yılında Paris'te düzenlediği saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetmiş ve 350 kişi yaralnmıştı. Bataclan konser salonuna giren silahlı saldırgan 90 kişiyi öldürmüştü.

Letts, aynı zamanda etli börek yemeyi ve Dr. Who dizisini özlediğini de belirtti.

Annesini en son 5 yıl önce gördüğünü, iki yıldır da onunla hiç konuşamadığını ifade eden "Cihatçı Jack", onu çok özlediğini ve "En azından onunla telefonda konuşmak istediğini" belirtti. 

Kendisini Britanyalı hissettiğini söyleyen Letts, "Britanya beni kabul ederse geri giderim. Britanya benim evim. Ama bunun olacağını sanmıyorum" dedi.

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