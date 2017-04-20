 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.352
  • Altın 150,143
  • Dolar 3,6492
  • Euro 3,9266
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Cihazdaki sorunlardan dolayı yine ertelendi!

»
Cihazdaki sorunlardan dolayı yine ertelendi!
iPhone 8 ile iddialara bir yenisi daha eklendi. iPhone 8'in çıkışı, cihazda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bir kez daha ertelendi.

iPhone 8 hakkında ortaya atılan iddialara bugün bir yenisi daha eklendi ve 10. yıla özel olarak farklı bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkması beklenen iPhone 8’in bir kez daha ertelenebileceği belirtildi.

İPHONE 8 NE KADAR ERTELENECEK?

Gelen haberlere göre cihazın piyasaya sürülmesi beklenen tarihten bir ya da iki ay sonra gerçekleşebilir. Bunun sebebi ise iPhone 8’de kullanılan OLED ekranların altına yerleştirilmeye çalışılan parmakizi okuyucusu.

Home tuşunu ortadan kaldıracak tasarımıyla birlikte bizleri Fonksiyon Alanı adı verilen bir bölümle tanıştırmaya hazırlanan Apple, bu bölümde kullanacağı parmakizi okuyucuyu cihaza entegre etmekte zorlanıyor. Hal böyle olunca da cihazın piyasaya sürülüş tarihi de bir kez daha ertelenmiş oldu.

Erteleme ile ilgili bir diğer dedikodu ise yeni ön kamera ile ilgili bazı problemlerin yaşandığı yönünde. Yani şu anda bu ertelemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi sebebi de tam anlamıyla ortaya çıkarılmış değil.

Son olarak Samsung’un da yeni amiral gemisi Galaxy S8’de benzer bir şey denediğini ve parmakizi okuyucuyu ekranın altına yerleştirme çabasının boşa gittiğini belirtelim. Bu sebeple cihazın tanıtılması gecikmiş ve GalaxyS8’in parmakizi okuyucusu yine cihazın arka bölümünde, kameranın yan tarafında yer almıştı.

iphone8-haber-660x372.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Facebook zihin okuma teknolojisi üzerine çalışıyor'19 Nisan 2017 Çarşamba 16:44
  • 650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti19 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
  • Rusya silah kullanabilen robot yaptı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:10
  • Efsane oyun StarCraft tamamen ücretsiz oldu!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:43
  • 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:40
  • Sülfür yiyen yaratık ilk defa yakalandı!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:33
  • Uber’de arka arkaya gelen istifalar soru işaretleri oluşturdu19 Nisan 2017 Çarşamba 13:31
  • Seyahat etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!18 Nisan 2017 Salı 17:57
  • Beklenen tarih geldi NASA’nın uyardığı gök taşı yarın geliyor!18 Nisan 2017 Salı 15:32
  • Festivale gitti birer birer 100 akıllı telefon çaldı!18 Nisan 2017 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti