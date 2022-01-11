Çıkan Kavgada 2 Kişiyi Bıçakladı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.01.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B.(E-18) bir taraf olup, aralarında

çıkan tartışma sonucu K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile kavga ettikleri sırada, Y.C.B. (E-18) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından, A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaralamıştır.



K.M.A. ve A.K.E, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından

müşahede altında alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Y.C.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.