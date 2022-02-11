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Çıkan Yangında Ev Sakiniyle 3 Köpeğinin Cansız Bedeni Bulundu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Çıkan Yangında Ev Sakiniyle 3 Köpeğinin Cansız Bedeni Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.02.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Tatlısu’da bulunan bir ikametgahta çıkan yangın
sonucu evin oturma odasındaki 3 adet koltuk, üçlü sehpa takımı, 2 adet alüminyum pencere, bir adet alüminyum kapı, tablet bilgisayar, televizyon, klima iç ünitesi yanmış ve tüm evin duvarları ile eşyaları çıkan dumandan islenmiştir.


İkametgahta yapılan kontrolde, ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53) ve 3 köpeği yatak
odasında ölü olarak bulunmuştur.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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