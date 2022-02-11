Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.02.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Tatlısu’da bulunan bir ikametgahta çıkan yangın

sonucu evin oturma odasındaki 3 adet koltuk, üçlü sehpa takımı, 2 adet alüminyum pencere, bir adet alüminyum kapı, tablet bilgisayar, televizyon, klima iç ünitesi yanmış ve tüm evin duvarları ile eşyaları çıkan dumandan islenmiştir.



İkametgahta yapılan kontrolde, ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53) ve 3 köpeği yatak

odasında ölü olarak bulunmuştur.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.