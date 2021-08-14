Çıkan yangında içki fabrikası zarar gördü

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

13.08.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa'da Mey içki fabrikasının yan kısmında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 8 adet çam ağacı tamamen ve fabrikanın garaj yolunda bulunan 15.000 adet boş şişe islenmiş, 10 adet sandviç panel de tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.