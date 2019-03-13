Çıkarma Plajı bölgesi sit alanı oldu

Karaoğlanoğlu Şehitliği’nden başlayarak Yavuz Çıkarma Plajı batı hududu ve komşu parselleri ile kuzeyde Barış Doğa Parkı, “Barış ve Özgürlük Tarihi Sit Alanı” olarak ilan edildi

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 7 Mart tarihinde 617 gündem numaralı toplantısında, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Alsancak Belediyesi teknik elemanlarından oluşan bir ekibin işbirliği içerisinde hazırladığı Barış ve Özgürlük Tarihi Sit Alanı listeleme raporunu inceleyerek, Barış ve Özgürlük Tarihi Sit Alanı’nı oybirliği ile ilan etme kararı aldı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Barış ve Özgürlük Tarihi Sit Alanı’nı ilan etme amacının; Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Barış Harekâtı’nın başladığı yer olması nedeniyle tarihi değeri bulunan bu alanın dokusunu ve bütünlüğünü tehdit edecek türde gelişmelerin yapılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak olduğu belirtildi.

“Bu kapsamda bütüncül olarak korunması amacıyla bahse konu alanın sit alanı olarak ilan edilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir” denilen açıklamada, Barış ve Özgürlük Tarihi Sit Alanı sınırlarının; doğuda Karaoğlanoğlu Şehitliği’nden başlayarak, batıda Yavuz Çıkarma Plajı batı hududu ve komşu parselleri ile kuzeyde Barış Doğa Parkı’nı içine alacak şekilde belirlendiği ifade edildi. Açıklamada; “Sit alanı olarak belirlenen bölge içerisinde; 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda denizden karaya çıkarmanın gerçekleştiği Yavuz Çıkarma Plajı, Barış ve Özgürlük Anıtı, Barış ve Özgürlük Müzesi ve Karaoğlanoğlu Şehitliği yer almaktadır” denildi.



