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Çıkarma Plajı'nın kiralanması Türkiye basınında geniş yankı buldu

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Çıkarma Plajı'nın kiralanması Türkiye basınında geniş yankı buldu
Çıkarma Plajı'nın kiralanması Türkiye basınında geniş yankı buldu

Yavuz Çıkarma Plajı'nın Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir işletmeye kiralanması kuzey Kıbrıs'ta çok büyük tepki görürken Türkiye basını da konuyu manşetlerinden okuyucularına duyurdu.

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NTV, Hürriyet, Milliyet, Sözcü gibi Türkiye'nin önde gelen internet siteleri haberi okuyucularına manşetlerinden duyurdular;

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Haberi kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Detay Gazetesi İlk şehidin düştüğü yer, 30 yıllığına kiralandı! şeklinde okurlarına duyurmuştu.

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