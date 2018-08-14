Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemiz döviz üzerinde yapılan manipülasyonlarda ekonomik sıkıntıya sokulmak istenmektedir.Emperyalizmin başı ABD merkezli bu saldırı "Ekonomik Savaş"diye tabir ediliyor.

Tarih boyunca meydan savaşı,kara savaşı,deniz savaşı,sıcak savaş,soğuk savaş,psikolojik savaş gibi savaşın hiçbir alanından çekinmeyen bir milleti ekonomik savaşla terbiye edeceğini zanneden "Batıl Batı " ! büyük bir yanılgı içersindedir. Bu gemide hep beraberiz,biz bu geminin tayfaları olarak son durak olan "Kızıl Elma" limanına kadar hiçbir şekilde davamızdan vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Son sözümüz gemiyi içten içe kemiren,yabancı hayranı farelere ! Bu gemi BATMAYACAK,çıkışı biliyorsunuz !