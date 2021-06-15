Ciklos kavşağındaki duvarlara desenler çizildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrenci ve sanatçı akademisyenleri Girne-Lefkoşa yolunda Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrenci ve sanatçı akademisyenleri Girne-Lefkoşa yolunda Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik “Ciklos Mural Art Project” kapsamında gerçekleştirildi. Proje kapsamında, üç hafta boyunca üniversite stüdyolarında yapılan atölye çalışmalarının ardından belirlenen desenler, Ciklos kavşağındaki duvara uygulandı.

Etkinliğe katılıp öğrencileriyle beraber duvar boyayan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Şehrimize renk katmak ve sanatı sokaklarda hissettirmek amacıyla öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay alarak Ciklos Mural Art Project’i hayata geçirdik” dedi.

“Öğrenci ve akademisyenlere moral”

Vehbi şöyle devam etti:

“Bu proje ile duvarımızı estetik bir şekilde renklendirirken, Covid-19 pandemisi sürecinden etkilenen öğrenci ve akademisyenlerimize moral vermek istedik. Proje sürecinde bizi yalnız bırakmayan Karayolları Dairesi’ne, titizlikle güvenliğimizi sağlayan Girne Polisimize, projeye inanıp izin almamıza yardımcı olan Bakanımız Sayın Resmiye Canaltay’a ve Özel Kalem Müdürü Sayın Saffet Nadiri’ye ARUCAD ailesi adına teşekkür ederim.”

Açıklamaya göre ARUCAD’ın on gündür devam ettirdiği Ciklos Mural Art Project’e öğrencilerin final sınavları sebebiyle ara verildi. Projeye, önümüzdeki Eylül ayında yapılacak oryantasyon günlerinde devam edilecek.