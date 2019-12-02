Ciklos kazasında hayatını kaybeden Tolga'nın Babası da hayatını kaybetti...

Ciklos'ta gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybeden Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde, Girne-Lefkoşa yolu Ciklos mevkiinde, araçlarının sel sularına kapılmasıyla hayatlarını kaybeden 4 gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi yaşamını yitirdi.
Bekçi’nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Bekçi’nin cenazesi bugün öğle namazının ardından defnedilecek.
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