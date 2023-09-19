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Ciklos mevkiinde araç yangını

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Ciklos mevkiinde araç yangını
Ciklos mevkiinde araç yangını

18.09.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Ciklos mevkiinde, Ethem ÇELİK kullanımındaki TUJ 693 plakalı tır araçta seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile hava hortumları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

 

Görsel: Arşiv

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