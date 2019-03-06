Ciklos mevkii'nde kaza!

Lefkoşa Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde kaza!

Aralık ayında 4 gencimizi kaybettiğimiz kazanın yaşandığı yolda yine bir kaza meydana geldi. Daha önce çift şerit olan yolun tek şerite düşürülmesi yaşanan herhangi bir kazada ulaşımın kesilmesine neden oluyor.

Bu mevkii de yaşanan kazalarda ölü ve yaralının olmadığı en iyi ihtimal ile yaşansa bile, vatandaşların saatlerce kuyrukta kalmasına neden oluyor.

Kazadan sonra uzun kuyruklar oluştu. Trafik kilitlendi !