Ciklos mevkiinde kaza: 2 kişi hafif yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Girne -Lefkoşa Anayolu 1-2 km’leri arasında, 29 yaşındaki Hasan UYGUR, yönetimindeki HK 885 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsizce seyrettiği sırada Ciklos mevkiine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sol şeride geçerek, aynı yöne doğru seyreden 47 yaşındaki Vasfiye TUNABOYLU) yönetimindeki GT 002 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GT 002 plakalı araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 40 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı.
Kaza sonucu hafif yaralanan GT 002 plakalı araç sürücüsü Vasfiye TUNABOYLU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Sevgül BİNDAYI kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındı.
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