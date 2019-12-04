Ciklos Sel Felaketi raporu 23 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okunacak…

Araştırma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova 4 sayfadan oluşan raporun içeriğini BRT’ye açıkladı.

Berova “Şuan itibarıyla şunu söyleyebiliriz raporumuz hazırlanmıştır, komitemizde oylanmıştır. Bu oylama sonucu oluşan raporda artık Meclis Genel Sekreterliği tarafından Genel Kurul’a sevk edilecektir.Ve Genel Kurul’da da okunacaktır. Genel Kurul’da bütçe görüşmelerinin sonlandırılmasının akabinde ilk Pazartesi yani 23 Aralık’ta Meclis toplantısında rapor okunacaktır.

Raporun içeriği konusunda da herhangi bir gizlilik yoktur. Konuşma açısından da bir sıkıntı görmüyorum” dedi.

Oybirliği ile komiteden geçen rapora Halkın Partisi’nin milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay’ın bazı maddeler konusunda ayrışık fikirlerini ifade ettiklerini söyleyen Berova, “Raporun oluşma esası şudur; komitede genel bir kanaat belirler, tespitler yazılır. Bu tespitler ve kanaat üzerinde eğer ayrışık düşünceye sahip milletvekili var ise bu milletvekillerimiz rapora şert koymak suretiyle yani ayrışık düşündüğünü söylemek suretiyle kendi düşüncelerini de eklerler. Ayrışık düşünceye sahip HP milletvekillerinin görüşleri de rapora eklendi ve o şekilde Genel Kurul’a gidecek”şeklinde konuştu.

Berova, CTP ve UBP milletvekillerinin tamirat ve tadilat hadisesinin ifadelendirilmesini aştığı düşüncesini rapora koyduklarını söyledi.

Özdemir Berova, “Komitemiz önce şunu değerlendirdi. Bu yol yapımları nasıl oluyor? Yeni yol yapımı mı? Yoksa tamirat, tadilat mı söz konusu…İfadelerden bildiğimiz ve anladığımız kadarı ile yol 256 km’lik bir tamirat ve tadilat projesinin bir parçası olarak başlatılmış olan bir husus. Fakat incelediğimiz ve dinlediğimiz zaman aslında CTP ve UBP milletvekilleri olarak tamirat ve tadilat hadisesinin ifadelendirilmesini aştığını düşünmekteyiz ve bunu raporumuzun içerisine koyduk. Ama bu noktada HP milletvekilleri ayrışık bir düşünce ortaya koydu”dedi.

Berova, oluşan suyun geçtiği birinci menfezde sorun olmadığı ancak ikinci menfezin dallar, parçalar ve diğer suyun taşıdığı unsurlarla tamamen kapandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Özdemir Berova, yolun olay anına kadar trafiğe açık olduğunu da öğrendiklerini belirtti.

İşte Berova’nın bu yöndeki ifadeleri:

“O gecedeki fotoğrafı ortaya koymaya çalıştık. Olayın olduğu saatlerde karanlık bir hava ve orta refüj ışıkları yanmamakta, yoğun bir yağış da söz konusu idi. Şunu tespit ettik; bu yolu dere üç noktadan keserek aşağıda Doğanköy’deki baraja doğru bir akış söz konusu. Birinci geçiş noktası St. Hilarion bölgesindeki tüm yağışları aldıktan sonra ST. Hilarion kavşağının hemen yanında bulunan bir menfezden geçerek piknik alanındaki dere ile buluşuyor. Ve diğer kesimden gelen piknik alanı üzerindeki yağış sularını da toplayarak aşağıya Ciklos mevkine doğru seyrediyor. Bu açıdan baktığımız zaman 1. Menfezde bir sıkıntı olmadığını ve görevini tam anlamıyla yaptığını gördük. O bölgeden zaten yol üzerine herhangi bir su akışı olmadı. Ama yağış suları Ciklos’a ulaştığı zaman Lefkoşa-Girne istikametinde sağ tarafta, Girne-Lefkoşa istikametinden bakarsak sol taraftaki o menfezde tam tespit olmasada ilk etapta tam kapasite ile görev yapmadan başladığını ama akabinde de dallar, parçalar ve diğer suyun taşıdığı unsurlarla tamamen kapandığını tespit ettik. Bu bağlamda da orada ani bir su taşkını oldu. Mevcut olayla ilgili görgü tanıkları şiddetli bir yağışın olmadığını söylüyorlar. Bir anda çok miktarda bir su kitlesinin yol üzerine çıktığını ve aşağıya doğru akarak kendine tekrardan yol bularak dereye düştüğünü tespit ettik. Yine görgü tanıklarının ve polis raporunun ifadesine göre bu yolun olay anına kadar trafiğe açık olduğunu öğrendik. Ve bu bağlamda zaten olay anından çok vakit olmayan süre içerisinde öncesinde geçen araçların da geçebildiğini ancak bu su taşkınının ani bir şekilde ortaya çıktığını öğrendi komitemiz. Ve bu sürükleme gücü çok yüksek olan debi ile aktığı ve bir-iki aracın yolda durduğu içerisinde bu 4 gencin bulunduğu aracın ise daha yukarıya doğru seyahat ettiği bu anlamda da artık ani taşkın sonrası aşırı sürükleyici suyu görerek geri dönmeye çalıştıkları konusunda polis raporunda görgü tanıklarının ifadesi var. Malesef suya kapıldılar. Yine o yol üzerinde bariyer olmayan noktadan da çok üzücü bir şekilde dereye oradan da baraja kadar giden bir süreç içerisine girildi. Bu üzücü olaya sebebiyet verdi”….

Berova, raporda yer alan bir diğer unsurun da tamirat ve tadilat konusunu aşan yol genişlemesi olduğunu tespit etiklerini söyledi.

Özdemir Berova, “Şunu gördük; Bakanlık tarafından bu yol tamir ve tadilatı olarak ifade edilen noktada bize göre bu tamirat ve tadilat konusunu aşan yol genişlemesine sebep olan ve sadece orta refüjlerin daraltılması ile bir genişleme değil yanlara da bir genişlemenin olduğunu tespit ettik. Halkın Partisi milletvekili arkadaşlarımız ise bununla ilgili ayrışık düşüncelerini ifade ettiler, ortaya koydular. HP milletvekilleri raporda 4-5 konuda ayrışık düşünceleri olduğunu ifade ettiler”dedi.

Berova, 4 gencin yaşamını yitirdiği sel felaketinde ortaya çıkan raporda aracın bariyer olmayan bir noktadan dere yatağına yuvarlandığının da yer aldığını kaydetti.

Özdemir Berova, “Bu araç malesef suya kapılmıştır ve bariyer olmayan bir noktadan dere yatağına yuvarlanmıştır. İşte bütün bu olgulardan sonra yolun tamirat ve tadilat aşamasında nasıl bir süreç izlendiğini ortaya çıkardık. Bununla ilgili komitemiz tespitlerde bulundu. Ama şunu ifade etmek isterim ki; araştırma komiteleri bir mahkeme organı veya yargı organı değildir. Araştırma komitelerinin temel işlevi ve görevi ilgili kesimleri dinlemek, belgeleri toplamak ve bu belgeler üzerinden bir rapor hazırlamaktır. Bu raporu hazırladığımız materyal ve belgelerin pek çoğu da Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor içerisinde ve yine Savcılığın yağtığı diğer araştırmalar neticesinde Başsavcılıkta da bulunmaktadır. Tabi onlarda daha detaylı bir şekilde hem o yolun kaza anı ile ilgili olan hadiseler ve 4 gencimizin o arama çalışmaları ile ilgili bulgular ve evraklar Başsavcılıktadır” şeklinde konuştu…

Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Berova, bundan sonraki sürecin Başsavcılıkta olduğuna da dikkati çekti.

Berova, “Tüm bu bulgular ve tespitler ile meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı eğer bir kusur var ise kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin süreç Başsavcılıktadır. Şuanda devam ediyor. Ve bu bağlamda da bu dosyanın Başsavcılık tarafından değerlendirilip, son değerlendirmesinin ne olduğunu da artık takip etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi olacak”dedi.

23 Aralık’ta Genel Kurul’da rapor okunduktan sonra Başsavcılığa gönderileceğini de belirten Berova, “komite çalışmaları esnasında olayla ilgili olan sayın Savcımız da bizzat komitelere aktif olarak katılmıştır. Detaylı bir dosya Başsavcılığın elindedir.Ben eminim ki onlar kendi hukuki esasları çerçevesinde en kısa sürede bu dosyayı iyice değerlendirecekler ve dosyanın ileriye götürülüp, götürülmemesi konusunda hukuki kanaatlarını oluşturup buna göre hareket edecektir”diye konuştu.

Berova, duyguların ve diğer unsurların olduğu bir ortam içerisinde en objektif şekilde raporu hazırlayarak, Genel Kurul’a sunuyor olduklarını ifade etti.

Bir soru üzerine Berova, “Basına sızdırılmış bir şekilde ben rapor görmedim. Bu raporun içeriği gizli değildi. Ama biz komitede emek veren milletvekili arkadaşlarımızın huzuruna gelmeden açıklaması yapılmadan içeriğinin detayları hakkında bilgi vermeyi siyasi etik açısından uygun görmedik”dedi.