  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Ciklos seyir alanları temizlendi

» »
Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde seyir alanı üzerinde temizlik yaptı ve yaklaşık 130 büyük çöp poşeti dolusu çöp topladı.
Ciklos seyir alanları temizlendi

Güngördü: Vatandaş atsın, işçiler temizlesin

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin”düşüncesinin doğru olmadığını söyledi. Nidai Güngördü, seyir alanlarını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka çöpünü poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti. Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Zemin hazır değil, federal temelde anlaşma imkansız09 Ağustos 2019 Cuma 19:42
  • Özyiğit, görüşmede ileriye dönük olumlu mesajları selamlıyoruz09 Ağustos 2019 Cuma 19:40
  • Anastasiadis yazılı öneri de sunacak09 Ağustos 2019 Cuma 19:39
  • Akıncı, 5 Maddelik Yeni Güven Artırıcı Öneriler Sundu09 Ağustos 2019 Cuma 17:04
  • Anastasiadis'ten Federasyon çözümün zeminidir açıklaması!09 Ağustos 2019 Cuma 16:51
  • Liderler görüşmesinden hemen sonra... Güney Kıbrıs kuzeye ZANLI iade etti!09 Ağustos 2019 Cuma 16:45
  • Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme! Güney Kıbrıs ile suçlu iadesi yapıldı09 Ağustos 2019 Cuma 16:41
  • Motorsikletli eylemciler, Ledra Palace Geçiş Kapısı'na hareket ediyor09 Ağustos 2019 Cuma 16:39
  • Motorsikletli bir grup Rum, Metehan geçişlerini durdurdu09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
  • Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket 09 Ağustos 2019 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti