Ciklos yakınlarında büyük kaza

Bugün saat 13:45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolunun 14-15’inci kilometreleri Ciklos mevkiinde Hasan ÇELİK (E-20), yönetimindeki MT 526 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken araçta yolcu olarak bulunan Görkem DEMİRDÖV ile İlyas YILDIRIM hafif yaralı olarak Girne Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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