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Ciklos yolunda kaza:Toplu taşıma aracıyla çarpıştı... Yaralılar var!

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Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Ciklos yolunda kaza:Toplu taşıma aracıyla çarpıştı... Yaralılar var!

Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.

araccc_1576522480.jpgToplu taşıma aracı ile Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.

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