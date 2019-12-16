Ciklos yolunda kaza:Toplu taşıma aracıyla çarpıştı... Yaralılar var!

Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Toplu taşıma aracı ile Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Toplu taşıma aracı ile Girne Ciklos yolunda trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
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