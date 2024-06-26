  • BIST 10608.8
  • Altın 2451.88
  • Dolar 32.9998
  • Euro 35.3304
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Ciklos'ta araç yangını

» »
Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Ciklos'ta araç yangını

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek25 Haziran 2024 Salı 15:22
  • Sahtekarlıkla Para Temini ve Polis Olmadığı Halde Kendisini Polis Olarak Tanıtmak25 Haziran 2024 Salı 15:16
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm(Gelişme)25 Haziran 2024 Salı 15:15
  • Polisi görünce uyuşturucuyu araçtan attı25 Haziran 2024 Salı 14:08
  • Suçunu kabul etti25 Haziran 2024 Salı 14:08
  • 193 gündür kaçak... Cezaevine gönderildi25 Haziran 2024 Salı 14:07
  • Polis olduğunu söyleyip paraları aldı25 Haziran 2024 Salı 14:06
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Okul Kayıt Ücretlerine Karşı Eylem: Ödemeyin!25 Haziran 2024 Salı 13:31
  • YDÜ'de 10 fakülteden 960 öğrenci, 5 bin kişilik görkemli bir kalabalığın önünde kep attı25 Haziran 2024 Salı 13:01
  • Yasama yılı bugün tamamlanıyor25 Haziran 2024 Salı 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti