Ciklos'ta araç yangını

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.
Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.
Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.
Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.
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