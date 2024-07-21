Ciklos'ta kaza!

21.07.2024 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Patrıck RUTABINGWA (E-25), yönetimindeki KY 759 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KY 759 plakalı araç, yolun solundan yoldan çıkarak sol ön kısmı ile çelik bariyerlere çarparak durmuştur. Kaza neticesinde alevlenen araç olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Patrıck RUTABINGWA kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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