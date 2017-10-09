Ciklosta trafik kazası

Girne -Lefkoşa anayolunda saat 10.00 sıralarında trafik kazası yaşandı.
Polis’ten alınan bilgiye göre Ciklos Mevkii civarındaki kazaya 6 araç karıştı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Girne -Lefkoşa anayolunda saat 10.00 sıralarında trafik kazası yaşandı.
Polis’ten alınan bilgiye göre Ciklos Mevkii civarındaki kazaya 6 araç karıştı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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