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Ciklosta trafik kazası

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Ciklosta trafik kazası
Girne -Lefkoşa anayolunda saat 10.00 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Girne -Lefkoşa anayolunda saat 10.00 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Polis’ten alınan bilgiye göre Ciklos Mevkii civarındaki kazaya 6 araç karıştı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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