Ciklos’ta yangın: 5-6 dönümlük makilik alan yandı

Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında 5-6 dönümlük makilik alanda yabani harnup ve zeytin ağaçları yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında Ciklos’un doğu kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, ilk tespitlere göre yaklaşık 5-6 dönümlük alandaki makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları ile kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve Sivil Savunma personeli tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.