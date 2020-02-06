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Ciklos'ta yangın çıktı

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Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı.  detaylar geliyor...
Ciklos'ta yangın çıktı

Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı. 

detaylar geliyor...
 

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