Ciklos'ta yangın çıktı

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05.02.2020 23:59
Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı. detaylar geliyor...
Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı.
detaylar geliyor...
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