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Ciklos'ta yangına erken müdahale edildi

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Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı.  detaylar geliyor...
Ciklos'ta yangına erken müdahale edildi

Lefkoşa-Girne anayolu ciklos mevkiinde yangın çıktı. 

5 Şubat saat 23.00 sıralarında Girne Boğazköy Güven Park'ın kuzey kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Çıkan yangın Girne İtfaye Ekibi , Sivil Savunma, Orman Dairesi ve askeri personelin katılımı ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Ciklos mevkiinde ormanlık alandaki yangın bölgesine giderek Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, İtfaiye ve Sivil Savunma yetkililerinden bilgi aldı.

Erken müdahale sayesinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski olan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Yetkililerden aldığım bilgiye göre soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Tüm ekipleri erken ve başarılı müdahalelerinden dolayı kutlarım. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı erken müdahale sayesinde rüzgarın da etkisiyle ormanlık bölgede hızla yayılma riski olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldüğüne işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar da bölgede yetkililerden bilgi almasının ardından açıklama yaptı. Tatar,  “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, polisimiz, itfaiyemiz, Sivil Savunma Başkanlığımız, devletin bütün ilgili kurumları teşkilatları anında, işbirliği içinde müdahale ederek yangının büyümesini önlemişlerdir. Tek tek kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Tatar, ilk bilgilere göre bir elektrik telinin rüzgarın etkisiyle düşmesi sonucu yangın çıktığını ifade etti.

Yangından yaklaşık 2 dönümlük bir alanın etkilendiği bildirildi.

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