  • BIST 1.127
  • Altın 458,570
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Çıkmayan 20 yaş dişinde 'kist ve tümör' riski

» »
Erciyes Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Bilge, 24 yaşına kadar çıkmayan 20 yaş dişinin kist ve tümöre sebep olabileceğini bildirdi.
Çıkmayan 20 yaş dişinde 'kist ve tümör' riski

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suheyb Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanda bulunan 32 dişin 4'ünün 20 yaş dişi olduğunu söyledi. 20 yaş dişlerinin kök gelişimini tamamlamasıyla beraber 16 yaşında çıkmaya başladığını belirten Bilge, bazen bu sürecin uzadığına dikkati çekti.

Bilge, hastaların yüzde 95'inde 24 yaşına kadar 20 yaş dişinin çıktığını, bazı kişilerde ise dişin gömülü kaldığını dile getirdi.

Dişlerin gömülü kaldığında diş eti iltihabı yaptığına değinen Bilge, bu durumun vücutta sistematik apselere neden olabileceğine işaret etti.

Bilge, ileri yaşlarda bile 20 yaş dişi çektiği hastalar olduğunu anlatarak, bu durumun yaşı ilerlemiş hastalar için sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz"

Yan tarafta bulunan dişe baskı yapan 20 yaş dişlerin çürümeye de sebep olduğunu vurgulayan Bilge, "Bazen diş etiyle örtülü olsa bile yiyecek artıkları diş etinin altına girebilir ve gömülü durumdaki 20 yaş dişinin çürümesine sebep olabilir. Bu durumda dişi çekmemiz gerekiyor." dedi.

Bilge ayrıca 16-24 yaş aralığında çıkmamış bir dişin mutlaka takip edilmesini gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 16-24 yaş arasında çıkmayan bir 20 yaş dişi varsa mutlaka görülmeli ve takibi yapılmalı. Kist ve tümöre sebep olabilir. Bu durumda hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz. Film alıp kist ve tümöre sebep olmuş mu onu değerlendiriyoruz. Hasta ile konuşup riskleri anlatıp çoğunlukla çekiyoruz. Hastalara önerim 24 yaşından sonra ağızda 20 yaş dişi görmüyorlarsa diş hekimine başvurup kontrollerini yaptırmalarıdır."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sabah yapılan ateş ölçümleri koronavirüs vakalarının neredeyse yarısını kaçırıyor!20 Ağustos 2020 Perşembe 13:10
  • Güney Kıbrıs'ta 26 Yeni Kovid-19 Vakası Saptandı20 Ağustos 2020 Perşembe 12:40
  • Böbrek Yetmezliği Kovid-19'un Seyrini Ağırlaştırıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:23
  • Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 463’e Yükseldi20 Ağustos 2020 Perşembe 11:58
  • Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 288 Vakaya Rastlandı20 Ağustos 2020 Perşembe 10:49
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 500 bini aştı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 596 Bini Geçti20 Ağustos 2020 Perşembe 09:11
  • Mozambik'te Sıtmadan Son 6 Ayda 365 Kişi Öldü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Avustralya, potansiyel Covid-19 aşısını vatandaşlarına ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor20 Ağustos 2020 Perşembe 08:39
  • Fil dışkısının Covid-19 tedavisinde kullanımına karşı uyarı19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti