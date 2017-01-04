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“Çıkmaz sokakta değiliz… Yol var”

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“Çıkmaz sokakta değiliz… Yol var”
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs müzakerelerinden sonuç çıkmazsa Türk tarafının bir “B planı” olduğunu belirterek, “Çıkmaz sokakta değiliz. Yol var” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haber Türk Televizyonu’nun Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Özgürgün, tarafların, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak müzakere süreci için henüz hazır olmadığını belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin topraklarını pazarlığa açmadık” diyen Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafı ile arasında ciddi farklar olduğunu anlattı.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Tük halkının büyük çoğunluğunun “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin” altını kalın kırmızı çizgiyle çizdiğini, Rum tarafının da “asker çekilsin” dediğini kaydetti.

Kıbrıs’ta 2004 yılında oylanan ve reddedilen Annan Planı’nın süreçte baz alınamayacağını, 12 yılda adada çok şeyin değiştiğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, “12 yılda insanlar bu topraklarda yer etmiş. Şimdi bu insanlara, kalkın, belirsiz bir şekilde bir yere taşının diyemezsiniz. Bunu hiç kimse diyemez” dedi.

“İKİ BÖLGELİLİĞE TERS BİRÇOK KONU VAR”

Müzakare başlıklarından “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nın da sorunlu olduğunu aktaran Başbakan Özgürgün, “Eşitlik konusunda çok ciddi sorunlar var. İki bölgeliliğe ters birçok konu var. Bunların hiç biri henüz halledilmiş değil” diye konuştu.

Kıbrıs Türk tarafının masadaki şartlarının net olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “İki kesimlilik şart.Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi şart. Türk askerinin fiili varlığı şart. İki kurucu devletin eşit statüsü şart” ifadelerini kullandı.

Cenevre görüşmeleri için henüz erken olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, “Bana göre, Cenevre’ye garantörleri de götürecek pek tablo yok. Mutlaka bu söylediğimiz çerçeveye gelinirse bir çözüm olabilir” diye konuştu.

Başbakan Özgürgün, “Müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa ne olacak?” sorusu üzerine, bu konu da hem KKTC’nin, hem de Türkiye’nin bir “B planı” olduğuna işaret ederek, “Biz çıkmaz sokakta değiliz, yol var. Klasik bir deyimdir; ‘B planı’ da var. Ama buna Türkiye ile birlikte oturup Kıbrıs Türk halkı karar verir” dedi.

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