  • BIST 117.216
  • Altın 165,618
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

ÇIKMAZI YENİDEN MÜHÜRLEMEK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

» »
17 Mart 2018 tarihli Detay Gazetesi...
ÇIKMAZI YENİDEN MÜHÜRLEMEK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Rum tarafında son zamanlarda yemekli buluşmayı reddettiği yönünde suçlamalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı “Bizim reddettiğimiz bir şey yok.  Eğer tutumlarda bir farklılaşma olmazsa, kendimizi yeniden başlamadan biten bir süreç içinde bulmak istemeyiz. Eğer Crans Montana’da sergilemedikleri uzlaşma anlayışı ortaya çıkacaksa, bunu görmek, emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz” dedi.

“BIRAKIN PAYLAŞMAYI, KONUŞMAYI BİLE KABULETMİYORLAR”
“Hem Kıbrıs’ta hem de bölgede huzursuzluk ve gerginlik yaratmak yerine işbirliği yaratmanın herkes için yararlı olacağı aşikardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, adada ve bölgede doğal gaz, elektrik ve su konularında herkesin yararına bir gelecek yaratabilmek için gerekli olanın barış, çözüm, uzlaşma ve işbirliği anlayışı olduğunu ifade ederek, “Rum tarafının en temel sorunu Kıbrıs’ı ve şimdi de denizleri sadece kendilerine ait olarak görüp, egemenlik alanları olarak tanımlamaları; bu konuları Kıbrıslı Türklerle bırakınız paylaşmayı, konuşmayı bile kabul etmemeleridir. Bu davranışın yanlışlığı ve yarattığı sonuçlar da ortadadır. Bu davranışların gerginlikten başka yarattığı hiçbir şey yoktur” dedi.

1-173.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 13 kişi yasaklı göçmen ilan edildi16 Mart 2018 Cuma 17:40
  • KSP: “Çeler özel sektörde sendika zorunluluğunu sağlamak için harekete geçmeli”16 Mart 2018 Cuma 17:06
  • “Asgari ücret insanca bir yaşam için kesinlikle kabul edilemez”16 Mart 2018 Cuma 17:05
  • BKP: “Nüfus artırılması gibi fetihçi politikaları reddediyoruz”16 Mart 2018 Cuma 17:03
  • Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Özyiğit16 Mart 2018 Cuma 16:59
  • BM Sözcüsü: “Guterres-Hristodulidis görüşmesi oldukça kısa sürdü”16 Mart 2018 Cuma 16:57
  • KTÖS’ten asgari ücretle ilgili eleştiri16 Mart 2018 Cuma 16:53
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?16 Mart 2018 Cuma 16:51
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor16 Mart 2018 Cuma 16:25
  • Çeler, asgari ücret sistemini değiştirmek için 6 Nisan'a kadar önerileri değerlendirecek16 Mart 2018 Cuma 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti