ÇIKMAZI YENİDEN MÜHÜRLEMEK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Rum tarafında son zamanlarda yemekli buluşmayı reddettiği yönünde suçlamalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı “Bizim reddettiğimiz bir şey yok. Eğer tutumlarda bir farklılaşma olmazsa, kendimizi yeniden başlamadan biten bir süreç içinde bulmak istemeyiz. Eğer Crans Montana’da sergilemedikleri uzlaşma anlayışı ortaya çıkacaksa, bunu görmek, emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz” dedi.

“BIRAKIN PAYLAŞMAYI, KONUŞMAYI BİLE KABULETMİYORLAR”

“Hem Kıbrıs’ta hem de bölgede huzursuzluk ve gerginlik yaratmak yerine işbirliği yaratmanın herkes için yararlı olacağı aşikardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, adada ve bölgede doğal gaz, elektrik ve su konularında herkesin yararına bir gelecek yaratabilmek için gerekli olanın barış, çözüm, uzlaşma ve işbirliği anlayışı olduğunu ifade ederek, “Rum tarafının en temel sorunu Kıbrıs’ı ve şimdi de denizleri sadece kendilerine ait olarak görüp, egemenlik alanları olarak tanımlamaları; bu konuları Kıbrıslı Türklerle bırakınız paylaşmayı, konuşmayı bile kabul etmemeleridir. Bu davranışın yanlışlığı ve yarattığı sonuçlar da ortadadır. Bu davranışların gerginlikten başka yarattığı hiçbir şey yoktur” dedi.