“Mutluluk” vermesiyle ünlü çikolata dünya genelinde her gün milyonlarca insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak, hammaddesi olan kakao, belki de hayatı boyunca çikolatayı hiç tadamayan fakir ülkelerdeki işçiler tarafından üretiliyor. ABD’de yayımlanan rapor ise kakao üretiminin her aşamasında çocuk işçilerin suistimal edildiğini ortaya çıkardı. Buna göre dünya genelinde yaşları 5 ile 17 arasında değişen 1,5 milyon çocuğun istismar edilen emeği, insanların beğenerek yediği tatlıların arkasındaki sürece dahil oluyor. Bununla birlikte, çikolataya olan talep yükseldikçe çocuk işçilerin sayısı da artıyor.

Çikolata herkese mutluluk getirmiyor: Dünyada 1, 5 milyon çocuk kakao endüstrisinde çalışıyor