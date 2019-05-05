  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Çikolatalı sufle tarifini birde bu yöntemle deneyin!

» »
İçi bol çikolatalı sufle tarifini sizlerle paylaştık! Evde kendi çikolatalı suflenizi yapmak için tarifimize göz atabilirsiniz.
Çikolatalı sufle tarifini birde bu yöntemle deneyin!

İçi bol akışkan çikolata lezzetine tam anlamıyla doymak isteyenler için çikolatalı sufle tarifini seçtik. Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz. Çikolata severler için için bol çikolata dolgulu tadına doyum olmayan pratik bir şekilde yapabileceğiniz sufleyi denemek için elmaelma.com olarak hazırladığımız akışkan çikolatalı sufle tarifine göz atabilirsiniz!

Malzemeler; 125 gram bitter çikolata, 125 mililitre süt, 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1/4 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı pudra şekeri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;  125 mililitre sütü  bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. İçerisine çikolatayı ilave edin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ederek, kokusu çıkana kadar kavurun.

Unun kokusu çıktıktan sonra çikolatalı süt karışımının içerisine ilave edin ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek sürekli olarak karıştırın. 3 adet yumurta sarılarını da ilave edin, 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Derin bir kasede 3 adet  yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile birlikte kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın. Soğumuş olan çikolatalı karışım ile köpük haline gelmiş yumurta aklarını birleştirin ve spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serptikten sonra lezzetine doyum olmayan çikolatalı sufleyi deneyebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dünyanın en kötü kokan meyvesini' yediği için alkol testini geçemedi04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:07
  • Sigara vermeyen arkadaşını bıçakladı03 Mayıs 2019 Cuma 20:35
  • Kerimcan Durmaz'a soruşturma başlatıldı03 Mayıs 2019 Cuma 20:32
  • Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!03 Mayıs 2019 Cuma 20:25
  • Toprak çeşitleri neler bitki çeşitlerine göre toprak çeşitleri03 Mayıs 2019 Cuma 20:24
  • Limonlu pasta tarifi sıra dışı lezzet arayanlar buraya!03 Mayıs 2019 Cuma 20:23
  • Araştırma: Toplumun en ‘palavracı’ kesimi zengin erkekler03 Mayıs 2019 Cuma 10:04
  • İlk insanların çok yüksek rakımlarda yaşadığına dair izler bulundu02 Mayıs 2019 Perşembe 11:34
  • Neandertal DNA’nız Göbek mi Yapıyor?02 Mayıs 2019 Perşembe 11:26
  • NASA Başkanı: Meteor çarpma riski var01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti