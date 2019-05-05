Çikolatalı sufle tarifini birde bu yöntemle deneyin!

İçi bol çikolatalı sufle tarifini sizlerle paylaştık! Evde kendi çikolatalı suflenizi yapmak için tarifimize göz atabilirsiniz.

İçi bol akışkan çikolata lezzetine tam anlamıyla doymak isteyenler için çikolatalı sufle tarifini seçtik. Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz. Çikolata severler için için bol çikolata dolgulu tadına doyum olmayan pratik bir şekilde yapabileceğiniz sufleyi denemek için elmaelma.com olarak hazırladığımız akışkan çikolatalı sufle tarifine göz atabilirsiniz!

Malzemeler; 125 gram bitter çikolata, 125 mililitre süt, 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1/4 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı pudra şekeri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; 125 mililitre sütü bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. İçerisine çikolatayı ilave edin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ederek, kokusu çıkana kadar kavurun.

Unun kokusu çıktıktan sonra çikolatalı süt karışımının içerisine ilave edin ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek sürekli olarak karıştırın. 3 adet yumurta sarılarını da ilave edin, 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile birlikte kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın. Soğumuş olan çikolatalı karışım ile köpük haline gelmiş yumurta aklarını birleştirin ve spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serptikten sonra lezzetine doyum olmayan çikolatalı sufleyi deneyebilirsiniz.