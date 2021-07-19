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Cildi genç tutmanın 10 formülü

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Yaşla birlikte kolajen miktarı azalır. Bunun sonucunda da cildimizin sıkılığı azalır, kırışıklıklar oluşmaya başlar.
Cildi genç tutmanın 10 formülü

Cildimiz üç ana katmandan oluşur. En üstteki tabaka epidermis, onun altında dermis, en derinde ise yağ tabakamız bulunur. Cildin esneklik ve gerginliğini sağlayan tabaka dermiş yani orta katmandır. Dermisin ana bileşeni herkesin adını sıkça duyduğu kolajendir. Dermiste en fazla bulunan kolajen tipi tip 1 (yüzde 80-90), sonra tip 3 (yüzde 8-12) ve en az da tip 5 kolajen (yüzde 5'ten az)'dir. Yaşla birlikte kolajen miktarı azalır. Bunun sonucunda da cildimizin sıkılığı azalır, kırışıklıklar oluşmaya başlar. Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, cilt yaşlanmasını yavaşlatma yollarını şöyle sıraladı:

1- Güneşten korunun: Güneşin zararlı ultraviyole ışınları deride kolajeni parçalayan bazı enzimleri aktive eder. Bunun sonucunda normal yaşlanma sürecimiz hızlanır. Bu nedenle günde sadece 15-20 dakika güneşlenerek D vitamini depolamak mümkün. Diğer saatlerde gölgede kalarak şapka, gözlük gibi güneş koruyucu aksesuarlarımızı takarak, güneş koruyucu kremlerimizi sürerek cildinizin kırışmasını, yaşlanmasını ve lekelenmesini geciktirebilirsiniz.

2- Bakım kremleri kullanın: Dermatoloğunuzun önerdiği dozlarda kullanılabilecek retinoik asit/glikolik asit/askorbik asit içeren kremler uzun süre kullanıldığında kollajen sentezini uyararak; ince kırışıklıklarda azalma, gözenek sıkılaşması, güneşe ve aknelere bağlı oluşan lekelerde azalma sağlar.

3- Hızlı kilo alıp vermeyin: Hızlı kilo verildiğinde yüzünüzde sarkmalar, burun kenarı ve gözaltı çizgilerinizde belirginleşmeler ortaya çıkar.

4- Sigaradan uzak durun: Sigara deri rengimizin sararmasına, dudak üstü çizgilerde artışa, derimizin parlaklığının azalmasına ve böylece daha lekeli ve mat bir cilde sahip olmamıza sebep olur.

5- Aşırı mimik yapmaktan kaçının: Yüz kaslarımız mimik yapmamızı sağlıyor. Ancak fazla mimik yapan kişilerde erken yaşta kırışıklıklar başlar.

6- Fazla makyajdan uzak durun: Oluşmuş lekeleri, akneleri kapatmak için yapılan ağır makyajlar, fondotenler, pudralar gözenekleri açar, sivilce ve izlerin oluşmasını kolaylaştırır.

7- Beslenmenize dikkat edin: Günde en az 2 litre su içmek cildimiz için gerekli nemi sağlamaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler gözeneklerimizin açılmasına, deri kalitemizin bozulmasına sebep olur.

8- Kolajen takviyesi alın: Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, soğan, sarımsak, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, siyah üzüm, elma, pancar, kırmızı kapya biber, fındık, ceviz, süt, lor peyniri ve yeşil yapraklı sebzeler doğal kolajen kaynaklarıdır. Kolajen takviyeleri de uygun doz ve sürede alındığında etkili olabiliyor. Doktor kontrolünde kullanabilirsiniz.

9- Spor yapın: Spor deri sağlığı için de oldukça önemlidir. Kan akımını artırarak derimizin beslenmesini sağlar.

10- Kozmetik işlemden korkmayın: Cilt tipi ve problemlerinize uygun prosedürleri yaptırmaktan çekinmeyin. Yıllar içerisinde genetik ve çevresel faktörlerle kaybettiğimiz deri sıkılığımız ve deri parlaklığımızı geri kazanmak, geri dönüşü olmayan kırışıklıklardan kurtulmak için kozmetik işlemleri gerekli olan yerlere, uygun dozlarda, doğallığınızı bozmadan yaptırabilirsiniz.

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