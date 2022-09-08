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Cildi parlatacak doğal bileşenler

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Canlı renklere sahip bir cilt yüzünüzdeki karanlık yorgun görünümü bertaraf eder.
Cildi parlatacak doğal bileşenler

Size ışıl ışıl parlayan daha renkli bir yüz bırakır. Cilt bakımında sıklıkla tercih edilen bu bileşenler, C vitamini ile birleştiğinde ciltte harikalar yaratıyor. İşte cildinizi canlandıran 3 bileşen...

ALOE VERA

Aloe vera , çoğu cilt bakımına mükemmel bir doğal katkı sağlar ve C Vitamini ile birlikte mevcut en iyi serumlardan birini yapabilir.

Aloe, cilde sağladığı faydalar açısından çok az tanıtılması gereken doğal bir maddedir. İster doğal bir nemlendirici ister güneş yanığının giderilmesi için bir tedavi arıyor olun, dünyanın dört bir yanındaki insanlar yatıştırıcı ve iyileştirici hidrasyon için bu bitkiye başvurmayı biliyorlar.

Aloe vera, beslerken ve nemlendirirken tahriş ve lekelerin azaltılmasına da yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY VE ANTİOKSİDANLAR

Yeşil çay, piyasadaki en iyi C vitamini serum ürünlerinin bir diğer "olmazsa olmaz" bileşenidir. Oldukça fazla araştırma, bir zamanlar sadece çok popüler bir içecek olarak kabul edilen içeceğin antioksidan ve antienflamatuar özelliklerini doğrulamaktadır.

İster yutun ister topikal olarak uygulayın, kateşinler olarak ortaya çıkan polifenollerin faydaların çoğunu sağladığı söylenir.

Yeşil çay aynı zamanda (daha iyi olmasa da) koruyucu kapasitesi ile bilinir; özellikle cildimizi yaşlandıran UV ışınlarına karşı.

Kulağa öyle gelmese de hyaluronik asit , insan vücudunda bulunan ve birçok dokuda yaygın olarak bulunan, nazik, doğal olarak oluşan bir bileşiktir. İşlevi, cilde genellikle gençlikle ilişkilendirdiğimiz doğal, sağlıklı dolgunluğu veren nemi korumaya yardımcı olmaktır.

Hyaluronik asit serumu gördüğünüzde, cildin umutsuzca ihtiyaç duyduğu nemi (özellikle yaşlandıkça) korumasına yardımcı olacağını bileceksiniz.

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