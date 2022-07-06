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Cildi temizlemenin farklı yoları

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Cilt temizliği cilt bakım rutininin en önemli adımlarından biri. Cildinizi fazla yağdan ve kirden arındırmanız ve cildinizin nefes almasını sağlamak için cildinizi mutlaka düzeli olarak temizlemeniz gerekiyor.
Cildi temizlemenin farklı yoları

Cildinizi genellikle jel ya da köpük yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ancak cildinizi temizlemenin farklı yolları da var. Cildinizi derinlemesine temizlemenin ve arındırmanın 4 farklı yolunu sizler için araştırdık.

Cildinizin her zaman aydınlık pürüzsüz ve parlak olmasını sağlamak için cildinizi her gün düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Çevresel faktörlerden çok etkilenen cildinizde gün içinde yağ ve kirler birikir. Bu sebeple de gözenekleriniz tıkanır. Cilt problemiyle karşılaşmamak için cildinizi temizlemeniz şar. Peki, cilt nasıl temizlenir, cilt temizliğinin farklı yolları nelerdir?

1-TEMİZLEME JELİ KULLANIN

Cilt temizliğinde en çok tercih edilen yöntem jel ya da köpük yardımıyla cildi temizlemek oluyor. Cilt tipinize uygun temizleme ürünleriyle cildinizi yağ, kir ve makyajdan arındırabilirsiniz.

Temizleme jelleri cildinizi derinlemesine arındırarak gözeneklerini temizler. Kuru cilde sahipsen ya da temizledikten sonra cildinde gerginlik hissi yaşıyorsan, cildini nazikçe temizleyecek köpükleri de tercih edebilirsiniz.

2-CİLDİNİZİ TONİK İLE TEMİZLEYİN

Cildiniz için kullandığınız tonik ya da toner denen ürünler cildi derinlemesine temizlemenin en iyi yollarından biridir.

Yüz tonikleri cildimizi temizledikten sonra geriye kalan kalıntıları temizlemek ve cildimizi ferahlatmak gibi harika bir görev görür. Tonikler gözenekleri tam anlamıyla temizler ve sıkılaştırır. Özellikle cildi nemlendirici niteliğe sahip yüz tonikleriyle cildimizi hem ferahlatıp hem de nemlendirebilirsiniz.

3-MİCELLAR SU İLE CİLT TEMİZLİĞİ

Micellar makyaj temizleme suları ile cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırabilirsiniz. Cildinizi derinlemesine temizlemeye üşendiğiniz anlarda micellar sular tam bir kurtarıcı görevi görüyor.

Pamuk üzerine az miktarda dökeceğiniz micellar su ile cildinizi silebilirsiniz. Ciltte asla makyaj ve kir kalıntısı bırakmayan micellar sular, cildinizi temizlemeniz için yeterli gelebilir.

4-MASKE İLE CİLT TEMİZLİĞİ

Cildinizde gözenek tıkanıklığı sebebiyle oluşan sivilce, akne ve siyah noktaları giderebilirsiniz. Soyulabilen maskeler sayesinde, cildinizi arındırabilirsiniz.

Gözenekleri hem temizleyen hem de sıkılaştıran arındırıcı maskeler sayesinde aydınlık bir cildiniz olabilir. Sebum dengeleyici özelliği olan maskeleri kullanarak cildinizin yağ oranını dengede tutabilir, cildinizin aşırı yağlanmasını engelleyebilirsiniz.

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