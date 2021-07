Cildinizi bu besinlerle güneşten koruyun

Yaz aylarında cildimizi güneşin zararlı etkilerinden korumanın önemi biraz daha artıyor. Düzenli güneş kremi kullanmak en etkili yöntemlerden biri…

Ayşe Gül Güven

Ancak bazı gıdaların da özellikle antioksidan, melanin ve su içerikleri sayesinde cildi UV ışınlarından koruyabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, cilt yaşlanmasını hızlandıran etkenlere dikkat çekti ve yaz aylarında cilt sağlığına katkıda bulunan besinleri şöyle sıraladı…

BU 4 RİSKE DİKKAT!

Hücrelerin yapısı yiyeceklerden beslendiği için tüketilen besinlerin bileşimi tüm vücuda yansımaktadır. En büyük organımız olan cildimiz de bunların başında gelir. Vücudumuz sürekli olarak yapısı yıpranmış olan hücreleri onarmaya ya da yerine yenisini koymaya çalışır. Yani besleyici değeri yüksek besinlerle beslenmemiş bir vücutta yaşlanma belirtileri, vücudun gereksinimlerine yakın beslenmiş bir vücuda kıyasla daha erken ortaya çıkar. Genel olarak; 1- Yüksek şekerli beslenme 2- Yüksek yağlı beslenme 3-Güneş ışınlarına fazla maruz kalma (D vitamini depolamak için her gün 15-20 dakika güneşlenmek yeterli) 4- Fazla pişirilmiş et çeşitleri tüketimi cilt yaşlanmasını hızlandırır.

İŞTE O LİSTE

Cilt sağlığını korumada öne çıkan besinler şöyle…

Glutatyon

O kadar önemli ki vücudumuzun her hücresinde var. En güçlü antioksidanlardan üstelik diyet ile artırılabilir. Vücudumuz glutatyonu doğal olarak sistein, glutamin ve glisin amino asitlerinden üretir. Ancak her şey de olduğu gibi yaşlandıkça üretimi yavaşlar. Glutatyon üretimi için gerekli amino asit yapı taşlarını içeren kükürt içerikli besinler önemlidir. Brokoli, roka, turp, sarımsak, soğan glutatyonun vejetaryen kaynakları iken hindi, kırmızı et, balık ve tavuk hayvansal kaynaklarıdır.

Su içeriği yüksek meyveler

Yediğimiz yiyeceklerden gelen su vücudu içtiğimiz sudan daha etkili nemlendirir. Bu nedenle yazın daha çok meyve ve sebze tüketmek isteriz. Karpuz, çilek, kavun, şeftali, portakal, süt, salatalık, marul, domates, kabak bunlara örnek olarak verilebilir.

Melanin artırıcı besinler

Melanin başlıca cilde, saça ve göze rengini veren maddedir. Melanin bizi güneşin UV ışınlarına karşı ilk koruyandır. Vücudumuz melanini binlerce yıl içinde geliştirdi ve yine uygun besinlerin seçiminde vücudumuz tarafından da üretilebilir. Yeşil yapraklı sebzeler, pancar, çilek, kiraz, yaban mersini gibi koyu renkli meyve ve sebzeler, enginar, bitter çikolata örnek verilebilir. Tirozin içerikli kırmızı et, yağlı balıklar, tavuk, yumurta, süt, peynir de melanin üretimini teşvik ederek antioksidan kapasiteye destek olur. Riboflavin de tirozine benzer şekilde hareket eder. Enerji metabolizması ve birçok hücresel işlev için gereklidir. En çok kırmızı et, süt, somon, mantar ve ıspanakta bulunur.

A Vitamini

Optimal cilt sağlığı, görünümü ve bütünlüğü için oldukça önemlidir. Çalışmalar retinol yani A vitaminin cilt hücrelerinin yenilenmesi, kolajen üretimi, hücre hasarını ve erken cilt yaşlanmasını önlediğini göstermektedir. Başlıca A vitamini kaynakları somon, karaciğer, süt ürünleri, yumurta, balık, karides, havuç, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı ve eriktir