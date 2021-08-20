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Cildinizi COVID-19 maskelerinin yarattığı “maskne”ye karşı korumanız mümkün!

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Cildinizi COVID-19 maskelerinin yarattığı “maskne”ye karşı korumanız mümkün!
Cildinizi COVID-19 maskelerinin yarattığı “maskne”ye karşı korumanız mümkün!

Cildinizi COVID-19 maskelerinin yarattığı “maskne”ye karşı korumanız mümkün!

Pandemi sürecinde maskeler bizi virüsten korurken, pek çok cilt sorununa da neden oluyor. Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımının neden olduğu “maskne” denilen akneler ise bu sorunların başında geliyor.

COVID-19'un hayatımıza girmesi ve yayılmasıyla birlikte, salgından etkilenmemek için koruyucu yüz maskesi takmak günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Maskeler bizi virüsten korurken, özellikle sıcak havalarda cilt sorunlarına da neden olabiliyor. Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımı, akne, terleme, tahriş ve oluşturduğu yüksek nem nedeniyle ciltte pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yapılabilecek birkaç önleyici tedbirle bu sorunların önüne geçmek mümkün.

Yarattığı zorluklara rağmen COVID-19’dan korunmak için maske kullanımından vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, maskelerin yarattığı olumsuzluklardan korunmak için önemli ipuçları verdi.

Maske kaynaklı cilt problemlerinden korunmak için öneriler

Maske takarken makyaj yapmanın kapalı ve nemli kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu uyarası yapan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bu durumun gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştırdığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı (rozasea), egzama (seboreik dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabiliyor” ifadesini kullanırken, maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorununun ise “maskne” adıyla bilinen akneler olduğunu söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, çift maske kullanımınınciltte nemli ve havasız ortamı güçlendirerek maskne sorununu artırdığını da sözlerine ekliyor.

Günlük cilt bakımı ile güneş koruyucu krem ve nemlendiricikullanımının maskeye bağlı cilt sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilmesini öneriyor.

Pandemi nedeniyle kullanılan maskelerin güneşten korumadığını da hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, bu nedenle pandemi sürecinde de güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürülmesi ve kremin emilmesi için sürüldükten yaklaşık bir saat sonra maske takılması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında, günlük cilt bakım rutini nasıl olmalıdır ?

Özellikle yaz aylarında, güneşten etkilenen cildimizi korumamız için, küçük ve basit öneriler veren Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Cildimiz her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmeli. Sabah kalkınca da yüzümüzü duru suyla yıkamalı ve güneş koruyucu kremimizi sürmeliyiz” dedi.

Yaz aylarında leke ve lazer tedavilerinden de uzak durulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, leke tedavilerinin ciltte soyucu etkisinin cildi güneşe karşı savunmasız bıraktığını, bu durumun ise lekelenmeyi daha da kolay hale getirebildiğini söyledi.

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