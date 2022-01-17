Çıldır: Döviz mağdurlarını korumak görevimizdir

Ülkemizdeki döviz mağdurlarının her geçen gün çıkmaza sürüklendiğinin altını çizen Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, yeni kurulacak hükümetin öncelikli işinin döviz mağdurlarının sorununa çözüm bulmak olduğunu vurguladı.

Mehmet Çıldır, son zamanlarda yaşanan döviz krizinin tüm vatandaşlarımızı olumsuz etkilediğini ve parti olarak hükümete gelirlerse bankalarda döviz borcu olanların içinde bulunduğu çıkmaza çözüm üretmenin öncelikli odakları olacağını kaydetti.

Bankalarda döviz borcu olanları rahatlatabilmenin tek yolunun döviz kurunun sabitlenmesi ve düşülen rakama kadar olan oranın da devlet tarafından karşılanmasıyla olabileceğini kaydeden Mehmet Çıldır, böyle bir formülün bankaları da rahatlatacağını kaydetti.

Döviz mağdurlarına çözüm üretilmediğinde topyekûn ekonominin de bundan etkileneceği, iflasların yaşanacağı, sosyal yaşamın yara alacağı olasılığının herkes tarafından öngörülebileceğine dikkat çeken Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, böyle bir hayati sorunu çözmek için adım atmanın görevleri olduğunu kaydetti.