DP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, vatandaşı partisinin manifestosunu okumaya davet etti, çok güzel projeleri olduğundan söz etti. Çıldır, bu projelerden birinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurmak olduğunu belirterek, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Çıldır’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, katıldığı TV programında değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olmasının yanı sıra, Gönyeli Spor Kulübü Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttüğünü belirten Çıldır, aynı zamanda sanayici olduğunu belirtti.

Ülkenin her geçen gün kötüye gittiğini, giden – gelen hükümetlerin hiçbirinin proje ortaya koymadığını savunan Çıldır, “Ne hayvancı, ne tarımcı, ne esnaf, ne sanayici ne de gençliğe yönelik hiçbir proje yok” dedi.

“EĞER BİR ÜLKE ÜRETMEZSE, GELECEĞİ KARANLIKTIR”

Demokrat Parti’nin her bir Milletvekili adayının, kendine has projelerinin bulunduğunu, kendisinin de üretime dayalı projeler tasarladığını belirten Çıldır, “Eğer bir ülke üretmezse, geleceği karanlıktır. Biz üreteceğiz, halkımız da ürettiğimizi tüketecek. Üretilmeyeni devlet belirleyecek, üretilmesi için üreticiyi teşvik edecek” ifadelerini kullandı.

“DP, BU MEMLEKETİN UMUDUDUR”

Projelerini hayata geçirebilmek adına DP’den aday olduğunu ifade eden Çıldır, “DP artık bir kilit parti değildir, kitle partisidir. Bu memleketin umududur, KKTC’nin en büyük değeridir” dedi.

“BİZ BU SİSTEMİ DÜZELTMEK İÇİN HÜKÜMETE TALİBİZ”

Halkın içinde olduklarını ve sorunları bildiklerini ifade eden Çıldır, “Sorunlar belli. En çok duyduklarımız; hayat pahalılığı, ekonomi, sağlık ve genç işsizlik. Kimisi iki üniversite bitirmiş ama işsiz. Kimisi üniversite mezunu ama kahvecilik yapıyor. Bu durum kırsalda daha fazla. Biz bu sistemi düzeltmek için hükümete talibiz. Halktan beklentimiz yüksek” şeklinde konuştu.

“GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURACAĞIZ”

Demokrat Parti’nin önümüzdeki günlerde manifestosunu kamuoyuyla paylaşacağını belirten Çıldır, “Vatandaşımızın manifestomuzu okumasını öneriyorum, çok güzel planlarımız, projelerimiz var. Bunlardan biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurmak. Meclis’e güçlü bir şekilde gelip, bunu başaracağız” dedi.

“ADAYLARIN HER BİRİNİN PROJELERİ VAR”

Demokrat Parti’nin yükselişte olduğunu, adayların her birinin kendine ait projelerinin bulunduğunu ifade eden Çıldır, “Benim de pek çok projem var. Ben iş dünyasındanım… Esnafın derdini bilirim, müteahhitlerin derdini bilirim, üreticinin derdini bilirim, spor camiasının derdini bilirim. Bu dertlere, Meclise güçlü bir şekilde girmemiz halinde çözüm bulacağımızın sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

“BUGÜN BU ÜLKEDE ÖZEL TELEVİZYONLAR, GSM OPERATÖRLERİ VARSA, BU DP SAYESİNDEDİR”

23 Ocak seçimlerinin KKTC için ciddi bir sınav olacağını ifade eden Çıldır, “Bu ülkenin artık projeler üreten, genç hücreleri bulunan bir hükümete ihtiyacı var” dedi.

Çıldır, Demokrat Parti’nin geriye dönük icraatlarından söz etti:

“Örneğin bugün bu ülkede özel televizyonlar varsa ve biz hür ve özgürce bu ekranlarda konuşabiliyorsak, bunu DP’ye borçluyuz. Çünkü bunu yürürlüğe sokan, Demokrat Parti’dir. Şu an kullandığımız cep telefonlarının çalışmasını sağlayan GSM operatörlerini yasallaştırıp bu adaya getiren parti de Demokrat Parti’dir. DP, Annan Planı sürecinde, kapıların açılmasını sağlayan partidir. Kimse DP’yi küçümsemesin, DP bu ülkeye çok hizmetler verdi”

TAM GÜN EĞİTİM, EKONOMİK KALKINMA MODELİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Meclis’e girmesi halinde, kürsüye taşıyacağı üç konunun sorulması üzerine Çıldır, ilkinin tam gün eğitim, ikincisinin ekonomik kalkınma modelleri ve üçüncü konunun ise Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirtti.

Çıldır, tam gün eğitim projesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Kamu ve özel sektör çalışanları, sabahtan kalkıyor, çocuğunu okula götürüp işine geçiyor. Bizim devlet okullarında çıkış saati 12.30 – 13.00 civarı. Ailelerin kimisi 17.00’ye kadar, kimisi 18.00’e kadar çalışıyo0r. Kimisinin ailesi Mağusa’da işe gidiyor, kimisinin Mesarya, kimisinin Girne… Bu durumda aile ne yapıyor? Gidip borç çekiyor ve çocuğunu etüt ya da kreşe bırakıyor. Biz devlet olacaksak, sosyal bir devlet olacağız. Tam gün eğitime geçeceğiz, para da ailelerin cebinde kalacak, çocukları için başka yatırımlar yapacak.”

Ekonomik kalkınma modeliyle ilgili de konuşan Çıldır, “Yerli üretim, yerli tüketim” mottosuyla harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Çıldır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz üreteceğiz, biz tüketeceğiz. Ne kadarını ihraç edebiliriz, bunun çalışmasını yapacağız. KKTC’de yaklaşık 400 bin insanız. Gelen giden öğrencilerimiz ve askerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon nüfusa sahip. Biz bu ülkede üreteceğiz, anavatana satacağız.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı konusuna değinen Çıldır, “Bu bakanlık, sporun tüm dallarını kapsayacak. Gençlerimiz, üniversitede okuduğu branşı meslek olarak yapmak istiyor. Bu ülkenin geleceği gençliktir. Sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.

“DP, ŞU KÖTÜ EKONOMİNİN OLDUĞU YERDE BU HALKIN UMUDUDUR”

Son olarak seçmene seslenen Çıldır, “23 Ocak’ta Demokrat Parti’ye güvensinler. 50 tane pırıl pırıl adayımız, çok güzel bir genel başkanımız var. Manifestomuzu çok iyi okusunlar. İçinde bu ülke için, geleceğimiz için çok güzel projeler var. Bize güvensinler, inansınlar. DP, şu kötü ekonominin olduğu yerde bu halkın umududur” ifadelerini kullandı.