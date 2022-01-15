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Çıldır: DP, Her Gün Büyüyen Bir Ailedir

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Seçim sürecinde DP’nin birbirine kenetlenen üyelerden oluşan bir parti olarak geleceğe daha umutla baktığını kaydeden Mehmet Çıldır, her gün büyümeye devam eden DP’nin seçimler bittikten sonra da aynı ivmeyle büyüyeceğine inandığını belirtti.
Çıldır: DP, Her Gün Büyüyen Bir Ailedir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, DP’nin her gün büyüyen güçlü bir aile olduğu vurguladı.

Seçim sürecinde DP’nin birbirine kenetlenen üyelerden oluşan bir parti olarak geleceğe daha umutla baktığını kaydeden Mehmet Çıldır, her gün büyümeye devam eden DP’nin seçimler bittikten sonra da aynı ivmeyle büyüyeceğine inandığını belirtti.

Parti olarak seçimler sonrası iktidarda da olsalar muhalefette de bugün yakalanan güzel aile ortamını geliştirmekte kararlı olduklarının altını çizen Mehmet Çıldır,  DP ailesi içinde olmanın kendisini mutlu ettiğini ve bu çatının büyümesi için her geçen gün çalışmalarını devam ettireceğini kaydetti.

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