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Çıldır: DP, umut olarak görülüyor

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DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, tecrübeli ve dürüst bir insan olan Fikri Ataoğlu’nun liderliğinde partinin her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini kaydetti.
Çıldır: DP, umut olarak görülüyor

Demokrat Parti’nin toplum içinde umut olarak görüldüğünü gidilen her yerde hissettiklerini kaydeden DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, tecrübeli ve dürüst bir insan olan Fikri Ataoğlu’nun liderliğinde partinin her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini kaydetti.

DP Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, her gün ülkenin dört bir yanını gezip, DP’nin manifestosunu anlattıklarını ve toplumun proje üreten yeni siyasetçilere ihtiyaç duyduğunu gözlemlediklerinden dolayı seçmen beklentisine göre adresinin kendileri olduğunu kaydetti.

Kendisinin de üretici olduğu için esnafı çok iyi anladığını ziyaret ettiği kişilerinde anladığını ve bundan mutlu olduğunu vurgulayan Mehmet Çıldır, kendilerine desteğin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini ve toplum için yeni projeler üretilmeye kendilerini teşvik ettiğini ifade etti.

DP Genel Başkan Yardımcısı Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, bugüne kadar toplumsal fayda gözetilmeden siyaset yapıldığının vatandaşlar tarafından da görüldüğü ve bundan rahatsızlık duyulduğu için yeni isimleri ama yeni olup da proje üretenlerin 23 Ocak seçiminde tercih edileceğini belirtti.

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