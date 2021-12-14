Çıldır: DP’nin Önceliği Ekonomik Kalkınma

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır yeni isimlerden oluşan vizyon sahibi iyi bir kadroyla KKTC’yi yönetmeye hazır olduklarını ve DP’nin birinci hedefinin ekonomik kalkınma olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti olarak birinci hedeflerinin ekonomik kalkınma, adaletli vergilendirme ve doğru yerden yapılacak tasarruflarla hayat pahalılığının önüne geçilmesi olduğuna vurgu yapan Mehmet Çıldır, DP’nin güçlü olduğu bir iktidarda öncelikli olarak adalet ve eşitliği sağlayıp, girişimci gençlerin önünü açacak altyapıyı hazırlayacaklarının altını çizdi.

Ekonomiyle ilgili ciddi sıkıntıların varlığının altını çizen ve herkesin tek derdinin evine ekmek götürmek olduğu bu dönemde, halka hiçbir açılım getirilememesinin meclisin yenilenmesi gerekliliğini de ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet Çıldır, sistemin seçimle düzeltilme imkanının doğduğunu ve doğru kişilerin ve doğru projeler sunanların yönetmesiyle sıkıntıların aşılabileceğini kaydetti. Çıldır, katıldığı bir TV programında yaptığı değerlendirmede DP’nin bu göreve vizyonuyla hazır olduğunu kaydetti.

Son kurulan hükümetlerde herkesin kendi derdine düşüp toplum için icraat yapılmadığını anımsatan Çıldır, bu kısır döngüyle aynı kişilerin dönüşümlü bakanlık yaptığı hükümetlerden kurtulmanın yeni kişilerin gelmesiyle yeni hükümetin daha iyi vizyon sahibi olacağını kaydetti.

Meclise yeniliğin gerekli olduğunu ifade eden Çıldır, herkesin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bu dönemde yeni yöneticilere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Ekonominin kötü gidişi için bir şeyler yapılabileceğini, ufak dokunuşlarla ülkenin kalkınmaya başlayacağını ifade eden DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, atılacak bu adımlarla insanların evine ekmek getirme telaşında olmayacağını kaydetti.