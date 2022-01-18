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Çıldır, DP’ye güç kattı

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DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, parti bünyesinde yürüttüğü çalışmalar, partiye yeni katılımlarda oynadığı rol ve seçim çalışmalarıyla DP’ye güç kattı.
Çıldır, DP’ye güç kattı

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, parti bünyesinde yürüttüğü çalışmalar, partiye yeni katılımlarda oynadığı rol ve seçim çalışmalarıyla DP’ye güç kattı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, iş ve spor dünyasından isimleri DP’ye çekmesinin en büyük meyvesini Mehmet Çıldır üzerinden aldı.

Sanayi Odası Asbaşkanı ve Gönyeli Spor Kulübü Başkanı olarak hem iş hem de spor dünyasında başarısını kanıtlayan Mehmet Çıldır’ın katılımıyla DP seçimlerde daha iddialı konuma geldi.

Propaganda döneminde Çıldır’ın ortaya attığı projeler de toplum tarafından kabul görürken özellikle, gençlerin göçünü önleyici projelere öncelik verileceği, vatandaşların özel hastanelerden de ücretsiz sağlık hizmeti alacağı, döviz mağdurlarının sorunlarına çözüm üretileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacağı yönündeki projelerle toplumun beklentilerine cevap verildi.

 

Projelerimiz halk tarafından taktir görüyor

 

Seçim çalışmalarıyla ilgili Detay gazetesinin sorularını yanıtlayan DP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, Fikri Ataoğlu liderliğinde yeni isimlerin yer aldığı DP milletvekili adaylarının halk tarafından kabul gördüğünü ve projelerine destek aldıklarını kaydetti.

DP olarak açıkladıkları projelerin sonradan diğer partiler tarafından da seslendirilmesinin doğru yolda olduklarını gösterdiğinin altını çizen DP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çıldır, DP’nin sağlık, ekonomi ve gençlikle ilgili projelerinin vatandaşlar tarafından taktirle karşılandığını gözlemlediklerini kaydetti.

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