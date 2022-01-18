Çıldır: Ezilenlerin Haklarına Sahip Çıkacağıma Yemin Ediyorum

Ülkemizde bir çok açıdan ezilenlerin çokça olduğunun altını çizen Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, milletvekili seçilmesi durumunda tüm ezilenlere sahip çıkacağı yemini verdi.

Ülkemizde bir çok açıdan ezilenlerin çokça olduğunun altını çizen Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, milletvekili seçilmesi durumunda tüm ezilenlere sahip çıkacağı yemini verdi.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Mehmet Çıldır, “Ülkemizde yok sayılan ötekileştiren tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma, onların meclisteki güçlü sesi olacağıma yemin ediyorum” dedi.

Milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan Mehmet Çıldır, birçok partiden adaylık teklifi geldiğini ancak kendisinin KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın önderliğinde kurulan Demokrat Parti’den milletvekili olmayı tercih ettiğini kaydetti. Bu zaman kadar çok fazla siyaset yanlısı olmadığını ancak çevresi tarafından çok fazla talep geldiğini söyleyen Çıldır, topluma daha fazla hizmet etmek için milletvekilliğine aday olduğunu belirtti.

DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır, “Ülke sorunlarına yoğunlaşmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara uzlaşı yolu ile taşımak için Demokrat Parti’den aday oldum. Ülkemizde ve dünyada çok ciddi ekonomik sorunlarımız var. İnsanlar borçlarını ödeyemez hale geldi. Her geçen gün yoksulluk artmaktadır. Demokrat Parti’nin yaşanan bu ekonomik sorunlar için çözüm önerileri hazırdır. Özel sektörün yaşadığı sorunları çok iyi biliyorum. Meclise girdiğimize özel sektörün ve halkımızın sorunlarını çözmek için hemen çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

Tam gün eğitime geçilecek

Tam gün eğitim sistemine geçilmesinin gerekliliği ve önemine vurgu yapan Çıldır, “Eğitimli bir genç ülkeyi daha iyi yönetir. Eğitimli bir genç, topluma ve ülkesine daha iyi hizmet etmektedir. Teknik okulları geliştirmemiz lazım, özellikle Karpaz bölgesinde büyük bir teknik okulun yapılması lazımdır. Gerekli alt yapının yapılması gerekir çünkü bu doğrultuda ara eleman sıkıntısı bitmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Çıldır, Tek tip sağlık hizmetini hayata geçirmek en büyük arzusu olduğunu, devlet hastanelerinin artık kapasitesinin yüzde yüz dolu aktaran Çıldır, tek tip sağlık hizmetinden herkesin eşit bir şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.

Gençlerimizi değerlendirmeliyiz

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, ülkede adaletsiz bir sistemin var olduğunu belirtirken, bu düzenin artık değişmesi gerektiği düşüncesini paylaştı. Çıldır, köylerde yaşayan üniversite mezunu gençlerin, işsiz ya da kahve işlettiğini bu gençlerin artık kazanılmasının gerektiğinin altını çizdi.