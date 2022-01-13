  • BIST 2.070,04
  • Altın 781.73013
  • Dolar 13.4809
  • Euro 15.4854
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Çıldır: Gençlerin Önünü Açacağız

»
Çıldır: Gençlerin Önünü Açacağız
Çıldır: Gençlerin Önünü Açacağız

Demokrat Parti’nin gençlere yönelik birçok projesi olduğunu ve bunları her ortamda anlattıklarının altını çizen DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, verilecek teşviklerle gençlerin önünü açacaklarını vurguladı.

Gençlerin hem daha iyi eğitim alması hem de girişimcilerin kendi işlerini kurup üretime katkı vermelerine imkan sağlayacak politikaları uygulayacaklarını kaydeden Çıldır, “Üretimin gelişmesi için gerekli programları hazırladık. Gençlerimizi bu konularda desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

Devletin görevini halkının refah seviyesini artırmak olduğunu belirten Mehmet Çıldır, bu seviyenin artması için halka hizmet eden yürekli, dürüst, vatanını seven insanlar artık meclis çatısı altında olması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin kalkınmasına dönük çalışmalara yoğunlaştıklarını, gençler yanında sağlık ve turizmle ilgili projelerinin de hayati önemi olduğuna dikkat çeken Çıldır, sağlık, tarım, turizm ve birçok konuda neler yapılabileceğiyle ilgili 10 yıllık planlar oluşturduklarını kaydetti.

Vergi düzenlemesinin yapılmasıyla birlikte, ciddi tasarrufların oluşacağını bunları ağır vergi yükü altında ezilen küçük esnafa destekleneceğinin altını çizen Çıldır, DP’nin ülkenin gelişimi için yapılanmamışları yapma hedefiyle siyaset yürüttüklerini kaydetti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...12 Ocak 2022 Çarşamba 20:43
  • Erhürman: Akıncılar Kapısı’nı Açmak İçin Girişim Yapacağız12 Ocak 2022 Çarşamba 18:15
  • Ataoğlu: Organize Sanayi Bölgeleri Geliştirilecek, Arttırılacak12 Ocak 2022 Çarşamba 18:07
  • Bağımsızlık Yolu'nun yayınladığı seçim video klibi çok beğenildi...12 Ocak 2022 Çarşamba 17:47
  • Baraka'dan Bağımsızlık Yolu'na Destek: "Birlikte Hade, Güzel Günlere"12 Ocak 2022 Çarşamba 17:40
  • Bağımsızlık Yolu Lefke ve Gemikonağı’nı Ziyaret Etti12 Ocak 2022 Çarşamba 16:27
  • Akpınar: Tanınma Süreci Başlatılmalı12 Ocak 2022 Çarşamba 15:44
  • Nazlı: Otel, Casino Gibi Büyük İşletmelerin Vergilendirilmesinde Yeni Düzenleme Gerekiyor12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
  • Ataoğlu: Hükümette Yer Alacak Daha Güçlü Bir DP, Sorunlara Çare Olacaktır12 Ocak 2022 Çarşamba 15:26
  • Arıklı: Toplumun En Altındaki Kesimlerin Sesi Olmak İçin Varız12 Ocak 2022 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti