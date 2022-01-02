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Çıldır: Kalkınmada Rehberimiz Tatlısu Belediyesi

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Çıldır: Kalkınmada Rehberimiz Tatlısu Belediyesi
Çıldır: Kalkınmada Rehberimiz Tatlısu Belediyesi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, ülkemiz ekonomisi ve sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması için uzaklara bakmaya gerek olmadığını, Tatlısu Belediye’ni örnek almanın yeterli olacağına vurgu yaptı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın kıt kaynaklarla sürdürülebilir ekonomik kalınmanın yerel yönetimlerde olabileceğini ve bölgenin örnek olmasındaki başarısında izlenen yolu takip ederek başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

“Belediyelerimizin yüz akı Tatlısu’ya bakmak ve Hayri Orçan başkanın izlediği stratejileri takip etmek bizi aydınlığa götürebilir. Hayri Orçan başkanın başarıya giden yolculuğunu izleyip, ülke yönetimine entegre etmeyi başardığımız orandan kendi kendini döndüren bir ekonomik yapıya kavuşabiliriz” diyen Mehmet Çıldır, kalkınmanın bu örnek üzerinden yürütülebildiğini DP’li belediyenin başardığı gibi, DP’li bir iktidarın da yapabileceğinin altını çizdi.

Devletten en az katkıyı alan belediyelerden olmasına rağmen Tatlısu Belediyesi, yarattığı döner sermaye formülleriyle, adil ve bölge halkını düşünen bir vizyonla yönetilmesiyle bugün örnek olmayı başardığına dikkat çeken Çıldır, “Demokrat Partili, Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan bizim rehberimizdir, onun yerel yönetimde yaptıklarını merkezi yönetime uyarlayarak ülkemizi düzlüğe çıkartabileceğiz. Zambak Tatil Köyü ile belediyelerin işletmeciliğine örnek oldu. Hem gençlere iş imkanı sunuldu hem de elde edilen gelirlerle bölgeye yatırımlar başladı. Parkeden su satışına kadar, Mania Kıbrıs gibi üretiminden tutun ardından gelen benzer anlayışlarla yapılan yatırımlarla bölge temizlik, düzen, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma konusunda örnek olmayı başarmıştır” diyerek Tatlısu Belediyesi’ni örnek almanın önemine vurgu yaptı.

 

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