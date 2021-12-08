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Çıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem Düzeltilebilir

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Çıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem Düzeltilebilir
Çıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem Düzeltilebilir

KKTC’nin küçük bir ülke olduğu ve küçük dokunuşlarla bozuk sistemin hızlıca düzeltilebileceğini kaydeden Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır, ülke sisteminin düzeltilmesindeki itici gücünün ekonomik kalkınma olduğunu ve bu yönde projelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çıldır, çocuklarına eğitim verebilmek ve ev alabilmek gibi hayati konularda borçlanan çok sayıda insanımızın bulunduğu ve dövizdeki hareketlilikten dolayı binlerce ailenin zor durumda olduğunun herkes tarafından kabul edilip bu doğrultuda politika üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu görevlisi, esnaf, çiftçi, çalışan ve iş dünyasının perişan olduğunun altını çizen Çıldır, vergilendirmenin adaletli hale dönüştürülmesi ve doğru yerden yapılacak tasarrufla devlet gelirlerinin artırılarak hayat pahalılığı önüne geçilmesi için adım atılma imkanının bulunabileceğini belirtti.

Ülkede birçok sorunlar bulunduğunu ama ülkenin çöktüğü değerlendirmelerine katılmadığını kaydeden Çıldır, katıldığı bir web TV programında yaptığı değerlendirmede iyi yönetimlerin gelmesiyle kalkınmanın hızlıca yaşanabileceğini kaydetti.

 

Gençliğin önü açılmalı

 

“Gençler her şeyimiz, ülkenin geleceği gençlerdir” diyerek, ülkemizdeki binlerce işsiz genç bulunduğunu ifade eden Mehmet Çıldır, gençlere iş imkanı yaratma koşullarının zorlanması ve girişimci gençlere kendi işlerini kuracak şekilde devletin yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin ülkelerini terk etmesinin önüne geçmenin en önemli önceliği olduğunun altını çizen Mehmet Çıldır, Gönyeli Spor Kulübü başkanlığını yürüttüğü için sürekli gençlerle iç içe olduğunu anımsatarak, gençliğin en büyük beklentisinin ekmek kazanmak olduğunu kaydetti.

 

DP seçimden güçlü çıkacak

DP’de yeni vizyon ve vitrinle seçmenin önüne çıkacağını belirten Çıldır, DP’ye bu sefer şans verilmesini ve yeni isimlerden oluşan kadroyla DP’nin iyi işler yapacağından emin olduğunu kaydetti.

DP’nin seçimden güçlü çıkmasıyla turizm, tarım, sağlık, sanayi ve çalışma düzeninde birçok proje geliştireceğini kaydeden Mehmet Çıldır, devlet gelirlerinin adil dağıtımında sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesiyle devlet gelirlerinin çok rahat artırılabileceği öngörüsüyle projelerini geliştirdiklerini kaydetti.

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