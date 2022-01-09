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Çıldır: Önceliğimiz Gençlerin Göçünü Önlemek

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Çıldır: Önceliğimiz Gençlerin Göçünü Önlemek
Çıldır: Önceliğimiz Gençlerin Göçünü Önlemek

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, öncelikli hedeflerinin gençliğin ülkemizden göçünü önleyici politikaların hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

KKTC’nin daha sağlam temellerde ilerlemesi için gençliğe sahip çıkması ve gençliğin her katmanda etkin olmasını sağlamanın önemine dikkat çeken Mehmet Çıldır, girişimci olan gençlerin daha da değerli olduğunu ve onların kesinlikle destekleneceği adımlar atılacağını kaydetti.

Girişimci olan gençlerin yaşadığı topraklara sarılma ve devletine sahip çıkma kararlılığı gösterdiği için, bu tür gençlerin desteklenerek başarıyı yakalamalarının sağlanmasıyla KKTC’nin daha iyi noktalara gelmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

 

Eğitimli gençlikle üretime değer katabiliriz

 

Eğitimli bir gençliğin ülkesini geleceğe taşıyacağı prensibine değer vererek eğitimli toplumların üretimle birleştiğinde devletlerin anlamının katlandığını ifade eden DP Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, “Ülkemizde neleri üretebiliriz onlara bakmamız gerekir. DP bunu yaptı ve manifestomuzda üretimi nasıl geliştirebileceğimizi anlattık. Üretimi artırıp hayatın nasıl ucuzlatılabileceğine odaklanıyoruz” dedi.

Ülkemizdeki gençliğine verdikleri önemin göstergelerinden birinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı ayrı bir bakanlık olarak kurma kararlılıklarını gösteren Çıldır, “Gençlerimize sahip çıkacağız. Üretimi geliştirecek çalışmalarımız daha da artacak. Özel sektörle, kamu sektörler adalet sistemini getireceğiz. Parti olarak, kurucu liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın çizgisindeyiz. Herkese eşit mesafedeyiz, hep te öyle olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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