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Çıldır: Projelerimiz Halkın Yaralarını Saracak

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, DP olarak Kıbrıs Türk halkının her alandaki yaralarını saracak projeler ürettiğini vurguladı.
Çıldır: Projelerimiz Halkın Yaralarını Saracak

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, DP olarak Kıbrıs Türk halkının her alandaki yaralarını saracak projeler ürettiğini vurguladı.

Döviz mağdurlarının içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretme, herkesin özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alması ve gençliğin göçünü önleyici adımlar atılmasıyla ilgili projelerini seçim döneminde ayrıntılı anlattıklarını kaydeden Mehmet Çıldır, halk tarafından kabul gören bu projeleri DP’nin hükümette güçlü gelmesiyle hayata geçireceklerinin altını çizdi.

 

Kur sabitlenecek, farkı devlet karşılayacak

Mehmet Çıldır, son zamanlarda yaşanan döviz krizinin tüm vatandaşlarımızı olumsuz etkilediğini ve parti olarak hükümete gelirlerse bankalarda döviz borcu olanların içinde bulunduğu çıkmaza çözüm üretmenin öncelikli odakları olacağını kaydetti.

Bankalarda döviz borcu olanları rahatlatabilmenin tek yolunun döviz kurunun sabitlenmesi ve düşülen rakama kadar olan oranın da kaynak yaratılarak devlet tarafından karşılanmasıyla olabileceğini kaydeden Mehmet Çıldır, böyle bir formülün bankaları da rahatlatacağını kaydetti.

 

Gençlerin önünü açacağız, Spor Bakanlığı’nı kuracağız

Demokrat Parti’nin gençlere yönelik birçok projesi olduğunu ve verilecek teşviklerle gençlerin önünü açacaklarını vurgulayan Mehmet Çıldır, Gençliğe hizmetin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasıyla olabileceğinin altını çizdi.

Gençlerin hem daha iyi eğitim alması hem de girişimcilerin kendi işlerini kurup üretime katkı vermelerine imkan sağlayacak politikaları uygulayacaklarını kaydeden Çıldır, “Üretimin gelişmesi için gerekli programları hazırladık. Gençlerimizi bu konularda desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

 

Sağlık hizmetleri, özel hastanelerde de ücretsiz olacak

Demokrat Parti (DP) olarak hedeflerinin tüm vatandaşların sağlık hizmetini ücretsiz alması olduğunu kaydeden Mehmet Çıldır, bu amaç için tek tip sağlık sistemini hayata koyacaklarını kaydetti.

Mehmet Çıldır, seçim bildirgesinde tek tip sağlık sistemine yer verdiklerini ve sistemin sağlıklı çalışması için tüm vatandaşların sosyal güvenlik sistemine dahil edileceğini belirtti.

Ödeme gücü olmayanların primlerinin devlet tarafından karşılanmasının ardından genel sağlık sigorta sistemine geçileceğini ifade eden DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, böylelikle tek tip sağlık sistemiyle, tüm vatandaşların sağlık hizmetini özel hastanelerde de ücretsiz almasının yolunu açacaklarına vurgu yaptı.

 

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