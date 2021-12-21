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Çıldır: Toplumsal sorunlar için çaba sarf edilmiyor

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DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, toplumsal faydayı sağlayacak adımlar atılmamasından dolayı ekonomik krizin derinleştiğine vurgu yaptı.
Çıldır: Toplumsal sorunlar için çaba sarf edilmiyor

Toplumsal sorunlara çare üretilmesi için yeterli çaba gösterilmemesinden duyduğu rahatsızlığın kendisini siyasete sürüklediğine dikkat çeken Çıldır, bugünlerde yaşanan ekonomik krizlere karşı toplumu rahatlatacak kararlar alınmamasının doğru bir karar verdiğini gösterdiğini kaydetti.

Ekonomik kalkınmanın yolunun sanayide doğru üretim modellerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Çıldır, katıldığı bir televizyon programında ihracı rantabl olan ürünlerin üretimine geçecek şekilde bir planlamaya geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

DP’nin iktidara güçlü gelmesi durumunda üretimin önünün nasıl açılabileceğine odaklanacaklarını ve üretimi olmayan bir toplumun yok olacağının bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Çıldır, sorunları dinleyip çözüm odaklı hemen çare üretebilmek için kapılarının hep açık olacağını kaydetti.

Kısa vadede ekonomik kalkınmanın ne yapılacağına odaklanmanın gerekliliğine vurgu yapan Mehmet Çıldır, “Ekonomi Bakanlığı’nın ufak dokunuşlarla çözüm üretmeye odaklanma niyeti olsaydı, ekmeği, akaryakıtı bugün bu kadar pahalıya tüketmeyebilirdik” dedi.

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