Çıldır: Yok Sayılan Kesimler İçin Ürettiğimiz Projeler Destek Görüyor

Demokrat Parti’nin toplumda yok sayılan kesimlerin hassasiyetlerine dönük ürettiği projelerin destek görmesinin doğru yolda oluklarının göstergesi olduğunu vurgulayan, DP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, döviz mağdurları, ücretsiz kaliteli sağlık hizmeti alamayanlar ve gençlerle ilgili ürettikleri projelerin destek gördüğünü kaydetti.

Ülkede son 10 yıl içinde ne projeler ne de gençler için bir yatırım yapıldığı için gençlerin önünü açacak projelerinin gençlerden büyük destek bulduğunu vurgulayan DP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, halkın iradesinin mecliste olacağına dikkat çekerken, ezilen, kutuplaşmış halkı toparlamak en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Katıldığı TV programında soruları yanıtlayan Mehmet Çıldır, “Geçmişte yürütülen siyasetin amacı hep halkı siyaset kurumuna mahkum etmektir. Bunu ters döndürmeye niyetliyiz. Mecliste çoğunluk olma hedefimizin nedeni, sanayicinin ve gençlerimizin sorunlarını çözebilmektir” dedi.

Üretmek bir ülkeyi var etmenin en önemli unsurudur

DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır, “Öncelikli olarak kendi halkımızın ihtiyacını üretmeliyiz. Halkımızın daha ucuza tüketeceğinin fazlasını ihraç edebilirsin. Bu şekilde döviz girdisinin çoğalmasıyla ülkenin kalkınması sağlanabilir. Bugünkü siyaset anlayışında bunun olması mümkün değildir. Çünkü gençler ve üreticilere herhangi bir destek yok” değerlendirmesinde bulundu.

Üreticiler ne kadar teşvik edilirse, her konuda ileri gidilebileceğinin altını çizen Çıldır, böylelikle hem ülkenin hem de halkın kalkınacağını vurgulayarak, özverili ve dürüst çalışılması durumunda gençler için yeni iş sahalarının yaratılacağını söyledi.

Halkın umudu DP’dir

DP olarak tek tip sağlık hizmetini hayata geçireceklerini, genel sağlık sigortasını, seçim manifestosunun içine koymalarının en büyük sebebinin bu olduğunu söyleyen Mehmet Çıldır, bitmiş durumda olan sağlık sistemini düzelteceklerini ve önceliklerinin sağlık sistemi olacağını anlattı. “Halk bizden umut bekliyor, biz de bu umudun boşa çıkmadığını göstereceğiz” dedi.

Devletimiz kendi ayakları üzerinde durabilir

DP Genel Başkan Yardımcısı Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır son olarak, “Güçlü bir yapımız var. Geçmişte yapılan hataları düzeltebiliriz. Bu da gelecek anlamında güçlü dirayetli dürüst davrandığımız zaman ülkenin önünü açılacaktır. Devlet olarak teşvik vereceğiz, özel sektör çalışanlarına sahip çıkacağız” dedi

Mehmet Çıldır, DP’nin artık kitle partisi olduğunu ve DP olarak şu anda çok güçlü bir yapıda olduklarına parmak bastı.